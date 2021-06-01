شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تحتفل بعودة والدها من الخارج: "الباشا نورنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة منة شلبى على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لها بصحبة والدها رجل الأعمال هشام شلبى، تعرب فيها عن سعادتها بعودته من الخارج، وعلقت شلبى على الصورة قائلة:"الباشا نورنا".

يذكر أن والد النجمة منة شلبى يعيش بالخارج منذ فترة طويلة، حيث يرتبط بإدارة بعض البيزنس بأمريكا وهى تقوم كل فترة بزيارته للاطمئنان عليه.





فى سياق مختلف تصور النجمة منة شلبي هذه الأيام مشاهدها فى مسلسل "ليه لأ"، بأحد مدارس منطقة الجيزة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد وتنتقل إلى ديكور آخر، حيث أوشكت منة على الانتهاء من التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية استعداداً لعرضه يوم 10 يونيو المقبل.

وتظهر منة شلبى فى دور طبيبة عيون خلال أحداث الجزء الثانى الذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل "لية لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.