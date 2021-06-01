"أحد أكثر الأصوات جمالا في العالم".. قصة مورجان فريمان مع الآذان بمسجد الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل اليوم الثلاثاء، النجم العالمي مورجان فريمان، بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1 يونيو 1937 بمدينة ممفيس التابعة لولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

"فريمان" بدأ حياته بسلاح الجو الأمريكي ليخدم كمسئول رادار، وانتقل فيما بعد إلى لوس أنجلوس حيث حصل على دروس في التمثيل في باسادينا، وبدأ التمثيل من خلال المسرح، حيث شارك في مسرحيات منها Coriolanus و The Gospel at Colonus وغيرها.

أما في السينما فقد بدأ "مورجان" العمل بها مع حلول السبعينيات، لكنه لم يحز على أدوار بارزة إلا مع حلول الثمانينيات، والتي ساعدته على المشاركة في العديد من الأفلام الهامة مثل: Driving Miss Daisy, Glory, Unforgiven, Seven وغيرها.

وبعيدا عن التمثيل؛ من أشهر التجارب التي خاضها مورجان فريمان البرنامج التليفزيوني الوثائقي "The Story of God with Morgan Freeman - قصة الإله" عبر قناة "ناشونال جيوغرافيك" عام 2017، حول القوى الأساسية التي تحرك البشر بما فيها الحب، الحرية، السلام، الفضيلة، السلطة والتمرد.

وخلال إحدى حلقات السلسلة؛ زار "فريمان" مصر للحديث عن الدين الإسلامي، وذهب لمسجد الحسين وقال عن الصلاة: "تبدو كمحاورة مع شخص، لكن كيف لك أن تتحدث إلى شخص لا هيئة بشرية له؟"، والتقى مع إمام وخطيب المسجد الأمير محفوظ، وسأله: "مع من يتحدث المسلم في الصلاة؟"، ورد الشيخ قائلا: "كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك".

ووصف "مورجان" الآذان بقوله: "أحد أكثر الأصوات جمالا في العالم"، وسأل الإمام: "هل يعقد اختبارا للمؤذنين قبل اختيارهم؟"، فأجاب بالإيجاب وعقب: "الأحسن صوتا يكون الأولىّ بالمنصب"، وحينها قام "فريمان" بترديد الآذان: "الله أكبر"، وسأل الشيخ عن رأيه في الاختبار، فقال: "الهاء لم تُنطق.. عليك الاجتهاد في ذلك"، فعقب: "نعم عليّا ذلك فهمت".

وحول وصف المساجد؛ قال فريمان: "صُممت لتكون مملوءة بالأصوات الجميلة، وصور تُشرح الحواس، من العمارة المتقنة، إلى آيات من القرآن مكتوبة بأجمل الخطوط، ويرى الإسلام الرب في كل شيء جميل، والرب على الدوام فوق ما يمكننا تصوره".

مورجان فريمان هو أحد أشهر كبار نجوم هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار عدة مرات، ونالها مرة واحدة عن دوره في فيلم Million Dollar Baby عام 2004.