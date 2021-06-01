"بحبك أوي يا أحلى أب".. هكذا هنأت شيماء سيف المنتج هشام جمال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شيماء سيف، المنتج هشام جمال بعيد ميلاده.

ونشرت "سيف" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت قريب وحبيب وأغلى من ما تتخيل أنت عارف أنا بحب الصورة دي أوي ليه عشان الوقت ده يوم فرحي كنت في قمة التوتر ومكنش مسموح لحد يكون معايا غير ماما وأنت وده علشان أنت عارف أنت بالنسبالي إيه".

وأضافت: "ربنا يسعدك في كل سنينك الجاية وتحقق كل اللي تتمناه وأكتر ودايما ناجح ومختلف وسابق بحبك قد الدنيا كلها وبحب اختلافتنا اللي بنبقى بعدها أقوى وأقرب بحب كل موقف عدينا بيه سوا وخلاني أتاكد أنك مفيش ولا هيكون في جدعنتك وحبك ليا ولكل أخواتنا من عيلة روزناما".

وتابعت: "بحبك أوي يا أحلى أب، إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي ونرجع كلنا سوا تاني نضحك من قلبنا ونبقى فرحانين ونعمللك أحلى عيد ميلاد في الدنيا يفرحك زي ما أنت دايما بتفرحنا في كل وقت".

وتنتظر شيماء سيف عرض مسلسل "عالم موازي"، العمل يشارك في بطولته النجوم: عمرو وهبة، وأوتاكا وغيرهم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الـ15 حلقة، وينتمي إلى الدراما الكوميدية.