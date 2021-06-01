قبل هالة صدقي.. فنانات طُلبن في بيت الطاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة هالة صدقي عن قيام زوجها سامح سامي بطلبها في بيت الطاعة، من خلال محضر رسمي قامت بنشره عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، لتدخل بذلك قائمة المطلوبات في بيت الطاعة من نجمات الفن.

ونشرت هالة صدقي صورة من محضر الاستلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line استأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقولة غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.. المسخرة بعينها".

ميليسا

وتضم القائمة المطربة اللبنانية ميليسا التي تم طلبها في بيت الطاعة عام 2013، إذ قام زوجها السابق اللبناني بشار المصري بإقامة الدعوى بهدف منعها من الغناء، وذلك قبل تقدم محاميها مازن الحلال بدعوى تفريق في المحكمة الشرعية السنية، وإتمام الطلاق.

صباح

وفي عام 1957 نظرت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية القضايا المتبادلة بين الفنانة صباح، وزوجها عازف الكمان أنور منسي، إذ أقام ضدها دعوى بإدخالها بيت الطاعة، إلى جانب الاستئناف على الحكم الصادر لصالحها بضم ابنتهما "هويدا".

وقام منسي بالتنازل لاحقا عن قضاياه ضد صباح، ووافق على طلبها الطلاق، وذلك بعد تدخل الوسطاء وموافقتها التنازل عن القضايا التي أقامتها.

ليلى فوزي

وشهدت محكمة السيدة زينب الأحوال الشخصية عام 1954، النزاع القضائي الذي اشتعل بين الفنانة ليلى فوزي، وزوجها المطرب عزيز عثمان، إذ طالبت بالطلاق لاستحالة الحياة الزوجية بينهما.

ومن جانبه طالب عزيز بدخول ليلى إلى بيت الطاعة في مقر السكن بالجيزة، وذلك قبل أن تدفع عبر محاميها بطلب رفض الدعوى، بسبب عدم أمانة الزوج عليها، وذلك قبل أن يتم الطلاق وديا، بعد تنازلها عن النفقة ومؤخر الصداق، ودفع 4 آلاف جنيها.