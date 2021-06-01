جورج وسوف يطرح برومو أحدث أغانيه "ياه على الزمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"ياه على الزمن والدنيا واللي بتعمله.. ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا".. بتلك الكلمات طرح الفنان جورج وسوف برومو أحدث أغانيه "ياه على الزمن" المقرر طرحها قريبا.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

وسوف كان قد انتهى في مارس الماضي من تصوير كليب الأغنية مع المخرج فادى حداد، وذلك استعدادا لطرحها في عيد الفطر، قبل أن يتم تأجيلها.

وكان الفنان الكبير قد طرح في نهاية العام الماضي، أغنية بعنوان "صاحي الليل" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيي، وكذلك أسماء الله الحسنى.