إطلاق سراح “جزار” المافيا في صقلية بعد 25 عاما!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن أمضى 25 عاما بالسجن، أطلق سراح جوفاني بروسكا، أحد أخطر أعضاء المافيا في صقلية، والذي فجر قنبلة قتلت القاضي جوفاني فالكوني العام 1992.

وأثارت الخطوة غضبا وحزنا بين أقارب ضحايا بروسكا (64 عاما) الذي ألقي القبض عليه العام 1996 بعد أربع سنوات من الهجوم الذي قتل فيه فالكوني وزوجته وثلاثة من الشرطة. لكنه ساعد الشرطة بعد ذلك وأسهم في ملاحقتها لعائلة كوسا نوسترا إحدى عائلات المافيا.

وكان مقتل فالكوني، الذي أعقبه بعد شهرين مقتل القاضي باولو بورسيلينو، من أبرز حلقات كفاح إيطاليا الطويل للقضاء على الجريمة المنظمة.

واعترف بروسكا، الملقب بالجزار، بدوره في أكثر من مئة جريمة قتل، منها قتل جوسيبي دي ماتيو (14 عاما) الذي أذيب جسده في حمض؛ لأن أباه أبلغ الشرطة بمعلومات عن المافيا.

وقالت روساريا كوستا أرملة شرطي قُتل في التفجير الذي استهدف فالكوني، لصحيفة كورييري ديلا سيرا: إن بروكسا ”لم يتعاون مع العدالة إلا لتحقيق استفادة شخصية. لم يكن اختيارا نابعا من الذات“.

وقالت ماريا فالكوني، شقيقة القاضي القتيل: إن الخبر أحزنها.

وأمد بروسكا المحققين بمعلومات عن العديد من هجمات عائلة كوسا نوسترا التي نُفذت في الثمانينيات والتسعينيات، وأدلى بشهادته في محاكمة عن مفاوضات مزعومة بين مسؤولين إيطاليين ورجال عصابات لوقف التفجيرات.

وقال فيديريكو كافييرو دي راهو كبير القضاة في قضايا مكافحة المافيا لرويترز: ”بصرف النظر عن الرأي في الأعمال الوحشية التي ارتكبها في ذلك الوقت، كان هناك تعاون.. دعونا لا ننسى أنه أمدنا بمعلومات عن تفجيرات في صقلية وفي بر إيطاليا الرئيسي“.

وأضاف: ”من الواضح أن القضاة رأوا أن هذه عقوبة ملائمة“.

وأدان عدد من الساسة الإيطاليين إطلاق سراح بروسكا.

وقال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتقدم في استطلاعات الرأي ”هذه ليست ‘العدالة‘ التي يستحقها الإيطاليون“.