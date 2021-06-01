شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحضير النجم أورلاندو بلوم والنجمة كاتى بيرى لإقامة حفل زفافهما قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقاريرعديدة خلال الفترة الأخيرة عن تحضيرات النجمين أورلاندو بلوم وكاتي بيرى إلى إقامة حفل زواج فخم للغاية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقرارهما على هذا الأمر بصورة كبيرة، حيث يعيش الثنائى حياة ناجحة للغاية، خاصة بعد إنجاب ابنتهما الأولى "ديزي" التي تقترب من إتمام عامها الأول.

إلا أن موقع etonline تطرق إلى حقيقة الأمر من خلال تقرير كشف فيه عن التفاصيل الكاملة لذلك مؤكداً أنه لا نية لهذا الأمر على الأقل في الفترة القريبة، نظراً لأن الثنائى لديهما ما يشغلهما بصورة أكبر، فـ كاتي بيرى تعتبر حالياً من أهم نجمات الغناء، وتحضر لأكثر من مشروع غنائي قوي في الفترة المقبلة.



اورلاندو وكاتي

في حين يستعد أورلاندو بلوم لبطولة مسلسل جديد بجانب أكثرمن مشروع في التمثيل، وبالتالي لا يوجد وقت لطرح فكرة إقامة حفل الزفاف، خاصة أن الاثنين يهتما حالياً بابنتهما ويوليهما عناية كبيرة بجانب أعمالهما، حيث يسعي الثنائى ليكونا أباء مميزين.

من ناحية أخرى حقق الفيديو كليب الجديد Electric للمغنية الأمريكية كاتى بيرى، نجاحاً كبيراً، والتى طرحته الشهر الجارى، حيث طرحته يوم 14 مايو الماضى على الحساب الرسمي للمغنية الأمريكية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحاز الفيديو كليب الجديد Electric الذى تضمن مجموعة من اللقطات المرحة، والمختلفة خاصة مع ظهور الشخصية الكرتونية بيكاتشو، على إعجاب الكثيرين من المغنية الأمريكية.