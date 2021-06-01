شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "شرم الشيخ السينمائى يضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من مهرجان شرم الشيخ السينمائي بزيارة مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، حيث بحث الوفد الذي يتشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مديرعام مؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الأمناء كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي إنه تم الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة، بالإضافة إلى ذلك رحبت قيادات المحافظة بالمهرجان وتعهدت بتقديم كافة السبل وتوفير برنامج ترفيهي جديد لضيوف المهرجان مختلف عن الدورات السابقة وتذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين.

كما أعلن زايدة عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من تصميم د.عصام المالح الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن البوستر معبر عن حالة مختلفة تمثل ميلاد دورة جديدة من عمر هذا المهرجان، مع وجود ألوان مبهجة تعبر عن الانفراجة التي تعيشها السينما بعد أزمة كورونا.