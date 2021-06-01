شكرا لقرائتكم خبر عن "الدموع المكتومة" نجوم حبسوا أحزانهم على المسرح .. آخرهم حجاج عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظن الكثيرين أن الفنانين دائما يعيشون حياة رفاهية دون عناء من مصاعب الحياة، ولكن هذا التفكير خاطئ تماما، فكل البشرمعرضون للمشاكل والأزمات في حياتهم، وأصعب ما يمكن أن نسلط الضوء عليه هو أن الفنان يكون ملتزم بتعاقدات سواء حفلات فنية أو أعمال مسرحية وتمثيلية، ويتلقى خبر وفاة أحد أفراد أسرته وعائلته وقت العرض أو الحفل، ولكن يتغاضى عن الحزن ويطل على الجمهورمن أجل رسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة إلى قلوبهم، كما أن الجمهور الذى حضر لا يعلم بما حدث ويحاول الفنان أن يتغلب على أحزانه ويطل على الجمهور بالرغم من الحزن الذى ملئ قلبه وصدره.



حجاج عبد العظيم

حجاج عبد العظيم

ما فعله الفنان الكبير حجاج عبد العظيم منذ 3 أيام، باستكمال تقديم عرض مسرحية "أبو العربى"، رغم تلقيه خبر وفاة شقيقته قبل فتح الستار بدقائق، حيث كشف الفنان هانى رمزى وهو بطل العمل على حسابه بـ "فيس بوك"، "تحية للفنان القدير حجاج عبد العظيم لأنه تحمل أحزانه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحى لمسرحيه أبو العربى بدقائق وأصر أن يقام العرض رغم انهياره الشديد وقال لى الجمهور ذنبه إيه وبالفعل قام بدوره حتى أسدل الستار هذه هى إحدى معاناه الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه عزائى لك ولأسرتك والبقاء لله".



عادل امام

عادل إمام

تعرض الزعيم عادل إمام إلى هذا الموقف مرتين، المرة الأولى عندما توفى والده أثناء تقديمه مسرحية في لبنان، وأبلغته زوجته بخبر الوفاة، وصلى ركعتين، ثم توجه إلى المسرح وأكمل المسرحية وفى نهاية العرض، تحدث للجمهور عن وفاة والده وفضله عليه وذكرياته معه، ما جعل الجمهور وجميع العاملين في المسرح يدخلون فى نوبة بكاء، ليقوم بعد ذلك الزعيم بالنزول إلى مصر بعدما انتهي من المسرحية، وفي المطار استقبله شقيقه عصام وأخبره حينها أنه يريد الذهاب للمقابر لقراءة الفاتحة على والده.

أما المرة الثانية فكانت وقت وفاة مصطفى متولى زوج شقيقة عادل إمام، حيث تلقى الخبر في كواليس مسرحية "بودى جارد"، وقال الزعيم في كواليس المسرحية: "المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".



مها ابو عوف

مها أبو عوف

تلقت الفنانة مها أبو عوف خبر وفاة شقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف، أثناء بروفات مسرحيتها "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدى بالمملكة العربية السعودية، لتعود على الفور إلى مصر لحضور دفن شقيقها وعزائه، وغادرت بعدها إلى السعودية مرة أخرى من أجل اللحاق بموعد أول عرض للمسرح ضمن مهرجان جدة.



محمد رضا

محمد رضا

روى نجل الفنان محمد رضا بأن والده كان جادًا جدًا بعمله ومحبًا للالتزام بأدق التفاصيل، حتى أنه لم يأخذ أية إجازات بسهولة، ضارباً المثل بموقفين الأول حينما توفى والد الفنان الراحل وأصر على الذهاب إلى المسرح بنفس اليوم لالتزامه ناحية عمله.

لم يكن ذلك الموقف الأصعب الذى عاشه رضا على خشبة المسرح، وإنما كان الأصعب حينما توفت أميمة نجلة الفنان الراحل، ليذهب بنفس اليوم لعرض مسرحى أيضًا ولم يعتذر عنه، رغم ما كان يشعر به من أسى وحزن على فقدانها خاصة أنها لم تبلغ سن الـ 40 وقتها .



مجدى كامل

مجدى كامل

تلقى الفنان مجدى كامل خبر وفاة والدته أثناء بروفات عمله بالمسرح، حيث قالت زوجته الفنانة مها أحمد، "زوجى ذهب لدفن والدته في الصباح وبعد ذلك ذهب ليعمل على المسرح مع الفنان نور الشريف ولم يستطيع الاعتذار لأن في منتج وتذاكر وجمهور جاى يشوف نجوم المسرحية وعاوز يضحك



محمد فؤاد

محمد فواد

تلقى الفنان محمد فؤاد خبر وفاة شقيقه قبل إحياء حفل رأس السنة بيومين، وتوقع الكثير أن يتم إلغاء الحفل، ولكنه حاول أن يتجاوز أحزانه واضطر إلى إحياء الحفل التزاما بالعقد المبرم مع الفندق الذى يقام به الحفل فحاول أن يتغلب على أحزانه ويحيى الحفل حتى لا يتعرض لخسائر كبيرة وبالغة.



عصام كاريكا

عصام كاريكا

أحيا المطرب عصام كاريكا حفل ليلة رأس السنة في شرم الشيخ رقم رحيل والدته قبل هذه الليلة بيومين فقط، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "رغم أحزانى لوفاة والدتي، بس كان لازم أحترم اتفاقي على إحياء حفل رأس السنة بشرم الشيخ، والناس اللي جايه من لبنان والأردن وسوريا لحضور الحفل".