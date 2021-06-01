شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة طوكيو تخفف إجراءات الإغلاق وتوافق على إعادة تشغيل دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة مدينة طوكيو تخفيف إجراءات الإغلاق في دور السينما والمتاحف، ويأتي هذا على الرغم من تمديد الحكومة اليابانية لحالة الطوارئ الحالية حتى 20 يونيو لتسع محافظات ، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، حسبما نشر موقع variety.

وتدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ من اليوم الثلاثاء (1 يونيو 2021) مع بعض القيود على عدد العملاء وساعات العمل وتقديم المشروبات الكحولية المعمول بها.

يأتي التغيير بعد أن أصدرت الجمعية اليابانية لمنتجي الصور المتحركة (إيرين) ، وهي هيئة صناعية تتألف من كبار المنتجين والموزعين توهو وشوتشيكو وتوي وكادوكاوا ، بيانًا الأسبوع الماضي يدعو الحكومة إلى السماح بإعادة فتح دور السينما، وأشار البيان إلى أنه لم يتم السماح بأي تجمعات في دور السينما.

وعلي جانب آخر حقق فيلم الرعب A Quiet Place في جزئه الثاني، إيرادات وصلت إلى 58 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو الفيلم الذي شهد عرضه الخاص في فلوريدا الممثل والمخرج جون كراسينسكى، حيث ظهر جون كراسينسكى مرتديا الكمامة والتقط عددًا من الصور مع الجمهور، فيما حضر مناقشة الفيلم بعد العرض.

صدر الجزء الثاني من فيلم الرعب في السينمات بجميع أنحاء أمريكا يوم الجمعة 28 مايو الماضى بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، فيلم "A Quiet Place Part II" تمت إعادة جدولته عدة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل الماضى، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا إلي مايو العام المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.