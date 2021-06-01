شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسرار و 5 صور فى ذكرى ميلاد أيقونة الإغراء مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رغم رحيل أيقونة الاغراء في العالم النجمة الساحرة مارلين مونرو إلا أن الأسرار في حياتها عقب رحيلها كانت كثيرة جدا ومتنوعة منها ما هو شخصي ومنها ما هو مهني واليوم 1 يونيو 1926هو ذكري ميلادها ، حيث ولدت في لوس أنجلوس– كاليفورنيا .

تعرضت للإجهاض 4 مرات، وكانت تعاني على مدار حياتها مرض التهاب بطانة الرحم، إضافةً إلى الحمل خارج الرحم .



ايقونة الاغراء

عانت مارلين سوء المعاملة من آبائها بالتبني في سنٍ مبكرةٍ جداً من حياتها، الأمر الذي تسبب في أن تصبح أكثر انطوائية وانعزالاً وقلقاً.



مارلين مونرو

اسمها الحقيقي نورما جين- مورتنسون ورحلت في ريعان شبابها في عمر الـ 36 بتسمم الباربيترات وهو عقار منوم، ولا ندري إن كانت قد انتحرت أم قتلتها المخابرات بسبب شائعات ارتباطها بالرئيس الأمريكي في ذاك الوقت جون كينيدي.



اسمها الحقيقي نورما جين

كانت تعاني من التلعثم عندما كانت صغيرة واختفت الحالة مع التقدم في العمر، إلا أن هذه الحالة كانت تعود في بعض المواقف التي تثير التوتر.



كانت تعاني من التلعثم

دفنت مونرو بالفستان المفضل لديها من تصميم إميليو بوتشي Emilio Pucci، وضمن نعشٍ كان يعرف في تلك الفترة باسم "نعش كاديلاك"، حيث كان النعش من أحدث طراز، ومصنوعًا من أثمن أنواع البرونز ومطرزًا بحرير بلون الشمبانيا