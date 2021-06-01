نانسي صلاح تروج لفيلم "ماما حامل" قبل طرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت الفنانة نانسي صلاح، لفيلم "ماما حامل" المقرر طرحه بالسينمات غدا الأربعاء الموافق 2 يونيو الجاري.

ونشرت نانسي، بوستر الفيلم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ماما حامل 2 يونيو بجميع دور العرض".

وكانت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، طرحت إعلانه الرسمي قبل أيام، وشهد البرومو، نجاة الفنانة ليلى علوي من حادث أليم بعد قيادة سائق سيارتها بسرعة جنونية أثناء تواجدها بالسيارة بصحبة حمدي الميرغني ومحمد سلام، وحاول السائق تفادي الاصطدام بسيارة أخرى.

وتجسد بطلة الفيلم الفنانة ليلى علوي، دور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد، و(أم) للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى الأتربي، سامي مغاوري وغيرهم، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.