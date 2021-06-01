ميمي جمال: "بطلب من ربنا إن بنات سمير غانم مايشوفوش اللي شافوه بناتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تمنّت الفنانة ميمي جمال، الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا بأحد المستشفيات منذ أكثر من 30 يوما.

وقالت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، "أنا يوميا بكلم رامي رضوان وبطمن عليها، وبطلب من ربنا إن بنات سمير غانم مايشوفوش اللي شافوه بناتي".

أضافت: "يوم ما حسن مصطفى توفى بناتي كانوا في حالة صعبة، وأنا كمان كنت جنبهم فما بالكم أن الأم كمان مش موجودة، ده اللي قاطم ظهري ومخليني كل يوم أقول لرامي إيه اللي بسمعه ده، كل يوم بيطلعوا أن الممثلين كلها ماتت".

اختتمت: "يا رب دلال عبد العزيز تقوم بالسلامة بحق جاه النبي".

كان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو 10 أيام عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبد العزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته، الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.