كليب "حبيبتي" لحسن شاكوش وياسمين رئيس يتخطى 8 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تخطت مشاهدات كليب "حبيبتي" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، حاجز الـ8 ملايين مشاهدة، على موقع "يوتيوب".

ويتصدر الكليب قائمة التريند في موقع "يوتيوب مصر" منذ طرحه في 26 مايو الماضي عبر قناة حسن شاكوش.

وقالت ياسمين رئيس، عن مشاركتها في فيديو كليب "حبيبتي" مع حسن شاكوش، إنها تجربة لتقديم نفسها كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة.

وأضافت في بيان لها: "أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة، ووجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة، وخاصة أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا".

أغنية "حبيبتي" غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس وإنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.