خاص| هل يواجه محمد الشرنوبي أزمة بسبب المشاركة في مسرحية "ياما في الجراب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انضمام الفنان محمد الشرنوبي إلى فريق عمل مسرحية "ياما في الجراب"" التي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضها في عيد الأضحى المقبل، جدد السؤال حول مدى قانونية تعاقد المطرب في ظل النزاع القضائي الدائر بينه وبين المنتجة سارة الطباخ.

المستشار حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، أجاب في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قائلا: "التعاقد قانوني تماما، إذ صدر في 7 أبريل الماضي حكم نهائي من المحكمة الاقتصادية، تمت الإشارة به إلى إلغاء عقد الوكالة الذي كان قد وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، وبالتالي لا تملك الصفة والسند القانوني لمنع ووقف التعاقد".

وحول النزاع القضائي بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ؛ قال: "تم رفض الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة الشيخ زايد بشأن الأحكام الصادرة ضدها بالحبس بتهمة تبديد أموال الفنان، وقامت بالاستئناف"، وفيما يخص الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة برفض دعوى انقضاء العقد بينهما، أوضح أنه حكم ابتدائي غير حاسم، وتم التقدم بالطعن عليه.

وكان المخرج مجدي الهواري قد كشف عن انضمام الفنان محمد الشرنوبي إلى مسرحية "ياما في الجراب"، التي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، وبيومي فؤاد، ومحمد التاجي، وكارمن سسليمان، والمقرر عرضها في عيد الأضحى المقبل.