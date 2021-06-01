شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تستعيد ذكريات فيلم Moulin Rouge فى الذكرى الـ20 لصدوره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة العالمية نيكول كيدمان ذكريات فيلمها الشهير Moulin Rouge، وذلك في الذكري العشرون له، ونشرت مجموعة صور من الفيلم عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"بعض ذكرياتي المفضلة من #MoulinRouge! ..أعظم شيء ستتعلمه على الإطلاق هو الحب فقط، وأن تكون محبوبًا في المقابل.. الذكرى العشرون غدًا".



نيكول كيدمان



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" Moulin Rouge "أو الطاحونة الحمراء وهو فيلم رومانسي موسيقي أسترالي أمريكي من إنتاج، كتابة، وإخراج باز لورمان، وتدور أحداث القصة حول الشاعر كريستيان الذي يقع في الحب مع ساتين، نجمة الملهي الليلي مولان روج المصابة بمرض، وترشح الفيلم للعديد من الجوائز منها 8 ترشيحات لجائزة الاوسكار حيث حصل على اثنتان منهم.



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كان مولان روج الفيلم الموسيقي الأول الذي يترشح لجائزة أفضل فيلم منذ 10 سنوات حيث سبقه فيلم الجميلة والوحش سنة 1991.



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و حصل الفيلم على مراجعات إيجابية من النقاد، حيث حصل على متوسط تقييم 66% بنائاً على 35 ناقد موقع ميتاكريتيك، وفي ديسمبر2001 تم اختياره كأفضل فيلم في السنة من قٍبل مشاهدين برنامج Film 2001 البريطاني.

من ناحية أخري تشارك النجمة نيكول كيدمان بالوقت الحالي في مسلسل Love and Death، وهي سلسلة محدودة تدور حول القصة الحقيقية لـ مقتل ربة المنزل Candy Montgomery، التى حدثت في عام 1980، على أن تقوم الممثلة إليزابيث أولسن (WandaVision) بـ لعب دور مونتجمري في المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".