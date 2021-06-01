شكرا لقرائتكم خبر عن بابا ساب وصيته معاها.. ناهد السباعى تكشف عن موقف إنسانى مع دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الشابة ناهد السباعى، على مؤازرة ومساندة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى تمر حاليا بأزمة صحية وتتواجد حاليا فى المستشفى للعلاج من آثار فيروس كورونا، مشيرة إلى المواقف الكثيرة للفنانة والتى وقفت بجانبها فيها خلال فترة مرض والدها المخرج مدحت السباعى، مؤكدة أن والدها ترك وصيته مع الفنانة دلال.





ونشرت ناهد، صورة جمعتها بالفنانة دلال، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أستاذة دلال كانت كل يوم تطمئن على بابا فى المستشفى ومسبتنيش أنا وأختى، زى ما باين فى الصورة وبابا ساب وصيته معاها، ربنا يشفيكى ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس"، مع الدعاء لها: "إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".



ناهد سباعى مع الفنانة دلال عبد العزيز

وسبق وطالبت الفنانة إيمى سمير غانم، متابعيها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، حيث إنها مازالت فى المستشفى لحين تحسن حالتها الصحية، ونشرت إيمى صورة معلقة عليها بـ"اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربى اشفيها شفاء لا يغادر سقما يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل"

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، كشف فى وقت سابق، تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، وقال فى مداخلة تلفزيونية: "أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى".

وكان الإعلامى رامى رضوان، أعلن قبل عدة أيام عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.