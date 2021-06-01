طلب غريب من حمادة هلال يشعل مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلب غريب تقدم به الفنان حمادة هلال، إلى “الحلاقين”، بعدم الإسهام في نشر قصات شعر غريبة للأطفال، لاسيما بعد اتجاه البعض في الأيام الأخيرة، لرسم كلمة “المداح” على رؤوسهم.

ونشر حمادة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لأحد الأطفال بعدما انتهى من قصة شعره الجديدة وتدوين كلمة المداح على رأسه، حيث علق بقوله: “أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمة دي حتى لو بحب”.

وتابع: “أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر. بس وحياة ربنا عندكم بلاش”، لتشتعل مواقع التواصل بالتعليقات على منشوره ما بين رافض لذلك السلوك وبين موافقه الرأي ودعمه، واصفين ما قاله بالمحترم.

وكان الفنان حمادة هلال، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “المداح”، الذي حقق منذ أولى حلقاته، نسب مشاهدة عالية، ويشارك مع هلال في بطولته مجموعة من النجوم منهم نسرين طافش، أحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، وآخرين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.