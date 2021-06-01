قصّة حبّ محمد فراج وبسنت شوقي تتكلّل بالزواج.. هذا موعد زفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الممثل المصري محمد فراج، للاحتفال بزفافه على الفنانة بسنت شوقي، خلال شهر حزيران الجاري، وسيقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان من المُقرر أن يتمّ الزفاف مع بداية العام الحالي، إلاّ أنّ فراج، كان مشغولاً بتصوير أعمال فنية عدّة منها مسلسل “لعبة نيوتن” الذي حقّق خلاله نجاحاً جماهيرياً جيداً، بتجسيده شخصية الشيخ مؤنس، أمام الممثلة منى زكي.قصة حب فراج وبسنت باتت شهيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت ملامحها للجمهور عبر السوشيل ميديا، قبل سنوات من إعلان خطوبتهما بشكل رسمي.

واستمرت علاقتهما الغرامية فترة دامت نحو خمس سنوات، لتكلل بالإعلان عنها رسمياً خلال فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته العام 2019.

ومن أبرز المواقف التي لم ينسها الجمهور للثنائي، خلال الدورة الماضية للمهرجان نفسه، أنهما دخلا السجادة الحمراء وهما منفعلان، لتتردد وقتها شائعات حول انفصالهما، ووجود خلافات بينهما.ولكن هذه الأخبار، أثارت سخريتهما، وأكّدا وقتها أنها عارية تماماً من الصحة، وفسرا ما حدث بأنهما تأخّرا عن موعد افتتاح العرض الخاص لأحد الأفلام، فدخلا بصورة سريعة.

وحرص الثنائي طيلة الفترة الماضية، على عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد الزفاف، بسبب التأجيلات التي اضطرّا إليها أكثر من مرة، عقب تحديد مواعيد، وهو ما كشفته بسنت، خلال كواليس جلسة تصوير، حيث أوضحت أنها تخشى الحسد، و لا ترغب في تأجيل زفافها مرة أخرى، وفضّلت الصمت وقتها، ما أيّده فراج، وأشاد بتصريحها.