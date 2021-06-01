فن ومشاهير

تسريب صور حميمية لجان يمان وحبيبته الإيطالية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت وسائل إعلام تركية وروّاد شبكات التواصل الاجتماعي صوراً حميمية، مسرّبةً بعدسات الباباراتزي للنجم جان يمان مع حبيبته الإعلامية الإيطالية ديليتا ليوتا، خلال قضائهما إجازة على شاطئ البحر.

ورصدت الصور انسجام يمان وليوتا التي أطلت في أحضان حبيبها بالبيكيني على متن يخت في عرض البحر، مؤكدةً عدم صحة الإشاعات اتهامها من قبل وسائل إعلامية إيطالية بخيانته مع رجل الأعمال ونائب رئيس نادي روما رايان فريدكين، إثر انتشار صور خلال تبادلهما القبل الحميمة، والتي تبيّن أنّ تاريخها يعود إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020 المنصرم، أي قبل بداية علاقتها بالممثل التركي.

وكان يمان أعلن ارتباطه بليوتا في الرابع من شهر شباط (فبراير) الماضي، حين نشر صورة معها خلال تدرّبه على الرماية في منطقة جبلية حاملاً مسدساً بيديه، والإعلامية إلى جانبه واضعةً يدها خلف ظهره. وقال في تعليقه على الصورة: “الثنائي الخطير”.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ يمان اقترح على خطيبته أنّ يقيما زفافهما في مسقط رأسها في جزيرة صقلية الإيطالية، مشيرةً إلى أنّ كلفة الحفل ستناهز المليون دولار أميركي.

وتعمل ليوتا مراسلة رياضية متخصصة في تغطية منافسات في كرة القدم ومباريات التي تقام في الملاعب الإيطالية لمصلحة شبكة DAZN الأوروبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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