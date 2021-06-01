بدأت بتشكيك في النسب وانتهت في “بيت الطاعة”.. التفاصيل الكاملة لأزمة هالة صدقي مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بين الحين والآخر، يعود اسم الفنانة هالة صدقي، ليتصدر حديث رواد السوشيل ميديا، وعناوين المواقع الإخبارية، وذلك بسبب المستجدات التي تشهدها أزمتها مع زوجها المقيم بأميركا.

آخرها توجيه إنذار على يد محضر للفنانة المصرية، لطلبها في بيت الطاعة، وذلك بالرغم من إعلانه أنه طلقها في رمضان الماضي، خلال فيديو نشره بطريقة البث المباشر، بعد تصريحاتها التي أدلت بها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

وواجهت صدقي، هذا الأمر بطريقة ساخرة، حيث نشرت نص الإعلان عبر “إنستغرام”، ووجهت رسالة لمن يطلبون الزواج منها أنها ستضطر إلى غلق باب التقدم بسبب وجودها في بيت الطاعة.

فضلا عن أنها بعد طلاقها عن طريق شبكة الإنترنت، ستتواجد ببيت الطاعة أيضاً بطريقة “أون لاين”. وعن موقفها القانوني تجاه هذا الإنذار، كشف محاميها الخاص خلال تصريحات صحافية أنه سيتقدم بعد أيام بطعن على هذا الطلب.

وأرجع سبب هذه الخطوة التي اتخذها طليقها، إلى رغبته في التهرب من دفع النفقة الشخصية، ومصاريف الأولاد بالدراسة، وفي حال عدم تنفيذها قرار بيت الطاعة ستسقط عنه هذه النفقات.

الأزمة بين صدقي وطليقها بدأت في الظهور، العام الماضي، بعدما شكك في نسب طفليها إليه، وطالبها بإجراء تحليل البصمة الوراثية. كما خرج محاميه، عبر السوشيل ميديا، خلال فيديو بتقنية البث المباشر، ليكشف أن موكله، حرّر توكيلاً، قبل رحيله إلى أميركا، للتصرف في إدارة أموالهما وممتلكاتهما، لكنه فوجئ ببيعها دون وجه حق.

هذه المعلومات ردت عليها، وأكدت أنها عارية من الصحة، ولجأت إلى الشرطة لتحرير محضر تتهم طليقها ومحاميه بالتشهير بسمعتها، والنيل منها. تدخل نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وعدد من الفنانين المقربين منها، لحل هذه الأزمة بعيداً عن ساحات مواقع التواصل الاجتماعي. هدأت الأمور بينهما بعض الوقت، وتجددت بعد أن وجه طليقها رسالة شكر لها، بعد وقوفها إلى جوار والدها، الذي تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة، وردت وقتها على هذه الرسالة بأنها لم تفعل سوى الواجب الإنساني. وفي شهر رمضان الماضي، حلت ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” وكشفت خلاله عن تعرضها للخيانة عدة مرات على يد زوجها، وهو الأمر الذي استفزه، وخرج عقب الحلقة، في فيديو عبر “يوتيوب”، يعلن خلاله أنه طلقها.

هالة، اتهمته بحب الشهرة وتصدر الترند، وأكدت أنه في ديانتهما المسيحية لا يوجد طلاق شفهي.