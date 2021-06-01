وفاة مغني الراب الأمريكي ليل لودد.. ماذا قال في آخر رسائله؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت، الإثنين، مغني الراب الأمريكي الشاب ليل لودد (Lil Loaded)، في ظروف غامضة، عن عمر ناهز 20 عاماً.

وقال مسؤولون إن مغني الراب الذي حقق نجاحاً كبيراً بأغنية المنفردة "6locc 6a6y" عام 2019 وكان يواجه تهمة القتل العمد في حادث إطلاق نار العام الماضي، توفي الإثنين، وفقاُ لموقع "nbcnews" الأمريكي.

وأكد محاميه أشكان مهرياري إن مغني الراب واسمه الحقيقي داشاون روبرتسون توفي منتحراً، معبراً عن حزنه الشديد قائلاً: "للأسف الشائعات صحيحة وقد توفي السيد روبرتسون اليوم".

وأضاف: "كانت أمامه مسيرة موسيقية رائعة وواعدة".

فيما أفاد مسؤول بمكتب الفحص الطبي في مقاطعة دالاس الأمريكية أن سبب وطريقة الوفاة لم تتحدد بعد.

وقال ستانلي جابارت، الذي عملت شركته الإنتاجية مع شركة روبرتسون للتسجيلات، إيبيك، إن وفاته كانت بمثابة صدمة، إذ كان يعاني من بعض الأشياء التي كنا نتمنى أن نعرفها".

كما تداول ناشطون آخر رسالة له قيل إنه كان قد نشرها على "أنستقرام" ثم حذفت لاحقاً، ويطلب فيها "الغفران من الله" وفسر البعض محتوى الرسالة على أنه كان ينوي الانتحار.

وقال في الرسالة: "أرجوك سامحني على عيوبي وكل الأوقات التي قصرت فيها في جعلك فخوراً، أحيانا تكون الخطوط غير واضحة بين أن تكون صلباً أو بلا قلب. أريد أن أشكرك على مدى تقدمي والأشخاص الذين وضعتهم في حياتي لإبقائي متواضعاً".

يذكر أن أغنية لودد لعام 2019 "6locc 6a6y" حصدت أكثر من 28 مليون مشاهدة كما فازت الأسبوع الماضي بالشهادة الذهبية من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

ثم بعدها أغنية "Gang Unit" التي حققت نجاحاً أكبر بأكثر من 39 مليون مشاهدة.





واتهم روبرتسون بالقتل بإطلاق النار على خليل ووكر في 25 أكتوبر الماضي، إذ ذكر تقرير للشرطة عن الحادث أن إطلاق النار وقع في منزل جنوب غربي وسط مدينة دالاس.

وأشارت الوثائق إلى أن الراحل وجهت إليه تهمة القتل الخطأ، واتهم بالتسبب "بتهور" في وفاة ووكر.

وذكرت صحيفة "مورنينج نيوز" The Morning News أن ووكر كان الصديق المقرب للمغني الراحل.

ولد مغني الراب الأمريكي ليل لودد في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن ينتقل إلى مدينة دالاس عندما كان طفلاً.

