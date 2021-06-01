شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح برومو أحدث أغنياتها "اتنين بليل" قبل صدورها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد البرومو التشويقى لأغنيتها الجديدة، "اتنين بالليل"، وهي أغنية مقسوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، من المقرر أن تطرح الديفا الأغنية غدا الأربعاء 2 يونيو.

أغنية "اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، والتى حققت 3 ملايين و600 ألف مشاهدة علي مواقع اليوتيوب، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.



سميرة سعيد

أما الثانية فكانت أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى وهي أغنية دارما وحققت 3 مليون و900 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية: بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق اسمي يبقى جميل بحب معاك ألاقي إن الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل".

وتتعاون الديفا سميرة سعيد فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من: محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.