شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تستكمل تصوير مسلسل "شقة 6" خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة روبى تصوير مشاهدها بمسلسل "شقة 6" خلال أسبوعين داخل أحد الأستوديوهات بمنطقة الهرم، حسبما أكد مخرج العمل محمود كامل لـ"الخليج 365"، موضحًا أنه أوشك على الإنتهاء من تصوير كل المشاهد التى تتضمن حبكة درامية اجتماعية مختلفة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

من ناحية أخرى تواصل روبى خلال الفترة الحالية التحضير لأكثر من أغنية من المفترض أن يتم طرحها تباعا خلال الشهور القادمة، وكشفت عن برومو أحدث أغنياتها "قلبي بلاستيك"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، والتي ستطرحها، اليوم الأحد، عبر الـ "يوتيوب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بأغنيتها "حتة تانية"، والتي طرحتها منذ شهرين بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بعد توقف فترة كبيرة، وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 57 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

وعادت الفنانة روبى إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.