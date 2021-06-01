منة عرفة تكشف كواليس خطوبتها.. وهكذا تعرفت على محمود المهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة الشابة منة عرفة قبل أيام بخطوبتها على الممثل محمود المهدي.

وقالت منة، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن سعادتها اكتملت بتعليقات ورسائل التهنئة التي غمرها الجمهور بها.

وأشارت إلى أنها التقت خطيبها أثناء تصوير فيلم يحمل اسم "666"، حيث يشاركها البطولة إلى جانب مساهمته في الإنتاج.

وأوضحت أنها حينما أعلنت خبر خطبتها، كانت تتوقع أن تجد تعليقات التهنئة، لكن بعض الأشخاص اهتموا بمعرفة هوية العريس والحديث عن ذلك بشكل مزعج، وهو ما دفعها لمنع التعليقات.

تابعت أن فيلم "666" يوثق لمشاهد رومانسية تجمعها بخطيبها قبل ارتباطهما، ومشاهد أخرى بعد ارتباطهما، وستكون قصة الحب به واقعية.

وأوضحت أن يتبقى يوم تصوير واحد للانتهاء من الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريبا عن موعد طرح الفيلم.

وأعلنت منى عرفة قبل أيام خطوبتها، ونشرت بالأمس صورة لها مع خطيبها.