ناهد السباعي: بابا ساب وصيته مع دلال عبد العزيز.. وهذا ما حدث بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت الفنانة ناهد السباعي، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا منذ فترة بأحد المستشفيات.

ونشرت ناهد، صورة لها مع "دلال" مع جنازة والدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معها، وساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس".

وأضافت: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

كان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو 10 أيام عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، يوم الثلاثاء الماضي، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبد العزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته، الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.