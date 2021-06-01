طروب.. تركت لبنان بسبب الحرب ولهذا رفضت الزواج من فريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تاريخ فني طويل، وصداقات مع نجوم كبار، وكنز من الحكايات تمتلكها عن زمن الفن الجميل، قبل أن تقرر الاعتزال، هي الفنانة أمل إسماعيل المعروفة باسم طروب، والتي حققت شهرة واسعة في سوريا ولبنان، قبل أن تأتي إلى مصر، لتغني وتشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية.

طروب ولدت في مثل هذا اليوم 1 يونيو عام 1937، لأب شركسي وأم تركية، في عمان، وعاشت في لبنان، قبل أن تنتقل للعيش في مصر، لها أخت تُدعى ميادة احترفت العمل الفني، وقررت -أختها- الاعتزال بعد زواجها من شخص بريطاني لتتفرغ لأسرتها.

عاشت طروب في مصر بعد الحرب اللبنانية التي استمرت سنوات، وبسببها أصيبت بقرحة في الأثنى عشر من التوتر، شاركت في أفلام تركية وغنت تركي لإجادتها اللغة بسبب والدتها، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مع زوجها الفنان اللبناني محمد جمال من خلال الفرقة التي كوناها، وكانت تحمل اسم "جمال طروب"، قررت الانفصال عنه، بعد 7 سنوات من الزواج.

ظهرت طروب في عدد من الأفلام السينمائية المصرية، إذ شاركت في فيلم "العقل والمال" مع الفنان إسماعيل ياسين، فيلم "هـ3" مع الفنانة سعاد حسني والفنان رشدي أباظة، و"عصابة النساء" مع الفنانة صباح.

حكت طروب عن قصة تقدم الفنان فريد الأطرش لخطبتها، وقالت في حوار تليفزيوني إن الفنان فريد الأطرش طلبها للزواج، وكان يعرفها منذ أن كانت زوجة لجمال، وعنه تقول "يجوز كان فيه استلطاف منه، وبعد الطلاق حصل لقاء بينا وعرض عليا الزواج، لكن كانت له شروط صعبة، عشان كده هربت منه، لأنه من النوع الغيور، لو وافقت بدي أفوت بحفلاته وأفلامه وأسافر معه ما هيكون فيني انفرد بحالي".

اعتزلت طروب الفن، وعن القرار أوضحت "الاعتزال مكنش وليد اللحظة، كنت بفكر فيه من سنين بس مكنش جه الوقت المناسب، وكان لسبب روحاني إيماني".

ترى طروب التي اشتهرت بأغنية "يا ستي يا ختيارة" أن نجوم زمن الفن الجميل، حصلوا على حظهم في الشهرة لكن لم يحصلوا على أموال كثيرة، وبسؤالها هل حققت أموالًا من الفن، أجابت "صراحة كده مقدرش أقول فلوس فلوس اللي بسمعها الأيام دي. الحمد لله مستورين".