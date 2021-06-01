ميمي جمال: بدأت مشواري في عمر 9 سنوات.. وهكذا اختارني عز الدين ذو الفقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "أقوى من الحب" عام 1953، وكانت حينها في عمر 9 سنوات.

أضافت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية ON، أن المخرج عز الدين ذو الفقار اختارها بعدما طلب منها البكاء أمامه، وحينها أخبرته بأنها لن تستطيع البكاء لعدم وجود ما يستدعي ذلك، فرد عليها بالقول: "لو كنتي عيطتِ مكنتش أخدتك، لكن كده أنتِ عندك إحساس وهتمثلي".

فيلم "أقوى من الحب" تأليف محمد كامل حسن المحامي، وبطولة النجوم: شادية، عماد حمدي، مديحة يسري، زينات صدقي، وحسن البارودي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميمي جمال فيلم "لف ودوران" مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.