الصور الأولى لحفل زفاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته كاري سيموندز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:48 صباحاً - في حفل سري، تزوج رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، 56 عاماً، من خطيبته "كاري سيموندز"، 33 عاماً، بكاتدرائية وستمنستر، في حدث يُعد الأول الذي يتزوج فيه زعيم بريطاني في منصبه منذ 199 عاماً. وقد أصدر "بوريس جونسون" و"كاري سيموندز" الصور الأولى لحفل الزفاف.

وبحسب موقع "ميرور" أكدت متحدثة باسم داونينج ستريت صباح أمس الأحد أن "رئيس الوزراء والسيدة "سيموندز" – التي ستأخذ اسم "كاري جونسون" – قد تزوجا بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر. وقد التقطت صور الزفاف في حديقة 10 داونينج ستريت بعد الحفل في الكاتدرائية.

"جونسون" يتفوق على وسائل الإعلام

ويلفريد في حضن أمه كاري سيموندز بعد ولادته- الصورة من موقع ميرور

ويبدو أن العروس والعريس قد تفوقا على وسائل الإعلام البريطانية بزفافهما السري للغاية؛ حيث يكره "جونسون" مناقشة حياته الخاصة مع وسائل الإعلام، حتى كبار الموظفين في مكتب السيد "جونسون" لم يكونوا على علم بخطته لربط العقدة مع "كاري سيموندز".

تهاني رجال الدولة

ويلفريد ابن بوريس جونسون- الصورة من موقع ميرور

أكد مكتب رئيس الوزراء - داونينج ستريت – خبر الزواج بصورة للعروسين يبتسمان لبعضهما البعض في حديقة 10 داونينج ستريت. وقال المكتب إن الزوجين سيحتفلان مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل ويخططان لقضاء شهر عسل في صيف عام 2022.

وقد نشر المشرع المحافظ "جيمس كليفرلي" صورة للعروسين على تويتر بتغريدة قال فيها "تهانينا الكبيرة للسيد "بوريس جونسون" و"كاري سيموندز" على زواجهما.

فستان العروس وبدلة العريس

زفاف بوريس جونسون وكاري سيموندز- الصورة من موقع ميرور

ارتدت العروس فستان زفاف أبيض بأكمام طويلة بقيمة 2870 جنيهاً إسترلينياً وربطة رأس زهرية واختارت عدم ارتداء الطرحة.

صُمم الفستان التول المطرز كجزء من مجموعة فساتين زفاف حصرية وصُنع يدوياً من طبقات التول العاجي الناعم المغزول بالكثير من الحرير.

بينما ارتدى العريس بدلة سوداء وقميصاً أبيض وربطة عنق زرقاء، مع تعليق زهرة على سترته.

"جونسون" وزوجته مع ابنهما

يعيش جونسون وزوجته مع ابنهما "ويلفريد" البالغ من العمر عاماً واحداً في شقة تم تجديدها ببذخ في 11 داونينج ستريت، والتي يخضع تمويلها لعدة تحقيقات. كانا أول زوجين غير متزوجين يشغلان مجمع داونينج ستريت الحكومي.

قبل وقت قصير من خدمة الزواج، نشرت "كاري سيموندز" صورة لـ"ويلفريد" على إنستغرام محاطاً بالأزهار الزرقاء.

جدير بالذكر أن آخر رئيس وزراء تزوج وهو في منصبه كان "روبرت بانكس جينكينسون" الذي تزوج "ماري تشيستر" في عام 1822، بعد وفاة زوجته الأولى.