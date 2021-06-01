وفاة الممثل الأمريكي جو لارا نجم فيلم «طرزان» في حادث تحطم طائرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:48 صباحاً - توفي الممثل «جو لارا» بطل المغامرات الملحمية في حادث تحطم طائرة إلى جانب زوجته «جوين».

وبحسب موقع «مترو» تُوفي «جو لارا» الذي اشتُهر ببطولة فيلم «طرزان: The Epic Adventures»، عن عمر يناهز 58 عاماً في حادث تحطم طائرة خاصة بالقرب من ناشفيل يوم السبت 29 مايو مع زوجته «جوين شامبلين لارا» وخمسة أشخاص آخرين.

بدأ المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق وخلال مؤتمر صحفي قال النقيب «جوشوا ساندرز» لإنقاذ الحريق في مقاطعة رذرفورد: «لم نعد نبحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة».

ضحايا آخرون

مكان الحادث- الصورة من موقع مترو

وفي بيان، تم التعرف إلى ضحايا آخرين، وهم «جينيفر جيه مارتن»، «ديفيد ل. مارتن»، «جيسيكا والترز»، «جوناثان والترز» و«براندون هانا»، وجميعهم من برينتود بولاية تينيسي.

الطائرة المنكوبة

تحطمت الطائرة الخاصة، وهي من طراز «Cessna Citation 501»، في بحيرة بيرسي بريست شرق ناشفيل في نحو الساعة 11 صباحاً، بعد وقت قصير من مغادرتها مطار سميرنا إلى بالم بيتش، فلوريدا.

«جو لارا»

اشتُهر «جو»، المولود في سان دييجو، كاليفورنيا، بلعبه دور طرزان في المسلسل العرضي من عام 1996 إلى عام 1997. كما لعب الشخصية الشهيرة في فيلم «CBS» التلفزيوني عام 1989 طرزان في مانهاتن.

تشمل اعتماداته التمثيلية الأخرى أمريكا سايبورغ: ستيل واريور 1993، ستيل فرونتير، ورهيد، أرمسترونج ودومسداير.

انتقل «جو» من التمثيل إلى موسيقى الريف في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصدر الألبوم صرخة الحرية في عام 2009.

زوجة «جو لارا»

تزوج «جو لارا» من «جوين» عام 2018، وكانت «جوين» معلمة نظام غذائي معروفة بعد أن أسست كنيسة ريمنانت للزمالة في برينتود في عام 1999، واستمرت في استخدام دراسات الكتاب المقدس لمساعدة الناس على إنقاص الوزن والإقلاع عن الشرب.