“أنا مصرية”.. نوال الزغبي تغرّد في حبّ أم الدنيا و”تحيا مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها الكبيرة بالنهضة التي تشهدها مصر حاليا، والتي لمستها خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة.

ونشرت نوال الزغبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أشادت من خلالها بالتطور الكبير الذي شهدته مصر، من مشروعات عمرانية ضخمة، وتطور كبير فالخدمات وغيرها فقالت: “شو فرحت وكبر قلبي لما وصلت على القاهرة وشفت النهضة الكبيرة اللي عم بتصير … العمران …الجمال والتطوّر واللي بيليق بقيمة هالبلد وتاريخو العظيم‎ – تحيا مصر”.

وكانت نوال الزغبي قد أعربت في تغريدة سابقة عن حبّها الكبير لمصر وعمق العلاقة التي تجمعها مع الشعب المصري منذ بداياتها الفنية فردّت على إحدى المعحبات قائلةً: “أنا مصرية يا حبيبتي”.

يذكر أنه كان من المفترض أن تحيي الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا في مصر، لكن نظرا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، تعذر إقامة الحفل.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، أما الأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.