أويس مخللاتي يعلن فسخ خطوبته.. وصورة لقبر صخر الهيبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الممثل السوري أويس مخلّلاتي خطوبته منذ أشهر، دون أن يكشف عن تفاصيل أو هوية خطيبته، فاجأ متابعيه عبر “إنستغرام” بإعلانه أنه أعزب وغير مرتبط. وذلك رداً على مطالبة عدد من المعجبين بنشر صورة خطيبته أو زوجته كما قال. وأضاف أنه عاد أعزبَ وغير مرتبط بخطوبة أو زواج.

أويس الذي تم الاستغناء عنه في الموسم الخامس من “الهيبة”، نشر صوراً لمشاهد قبر صخر شيخ الجبل وعلّق عليها قائلاً: “في أبيخ من هيك… مهزلة”، في إشارة إلى إقصائه وإنهاء دوره بسبب خلافات مع المنتج المنفّذ ومدير التسويق في شركة “الصباح إخوان”.

ونشر منذ مدة منشوراً في حسابه عبر “إنستغرام”، يعلن فيه خلافه مع زياد الخطيب، ثم عاد وحذف المنشور بعد ساعات قليلة.

وبدأت الخلافات بعد ظهور مخللاتي في برنامج “راحت علينا”، الذي قدّمه هشام حداد على قناة “لنا” السورية. وهاجم خلال اللقاء شركة “الصباح إخوان”، وبعدها تفاقم الخلاف بينه وبين زياد الخطيب، فاستغنت الشركة عنه. ولم يُحدَد إن كانت شخصية صخر ستنتهي موتاً أو بالسفر.