دنيا سمير غانم.. هل طويت صفحة الحزن على والدها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان هشام جمال توضيحا عاجلا لما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طلب دنيا سمير غانم عقد اجتماع عاجل مع صناع مسلسلها “عالم موازي” للعودة للتصوير في أقرب وقت مع اقتراح زيادة الحلقات من 15 إلى 30 حلقة وعرضه في الموسم الشتوي المقبل، مؤكدا أن الواقعة بأكملها غير صحيحة، ولا زالت دنيا تعيش فترة حداد على والدها سمير غانم، وتشارك في رعاية والدتها النجمة دلال عبد العزيز المتواجدة حاليا بالرعاية المركزة.

هشام قام بإعادة نشر خبر عن التخطيط لاستئناف تصوير مسلسل “عالم موازي” بطلب من دنيا سمير غانم، وعلق عليه عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: “الخبر كله غلط ولم يتم مناقشة أي شيء يخص المسلسل من أول يوم إصابة فريق العمل بكورونا”.

وأضاف: “رجاء الدعاء بالرحمة للأستاذ سمير غانم، والدعاء بالشفاء للأستاذة دلال عبد العزيز لأنها لسه تعبانة جدًا ومحتاجة دعائكم والله”.

مسلسل “عالم موازي” كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2021، ولكن توقف تصويره بعد إصابة 9 من نجومه بفيروس كورونا أبرزهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال الذي يشارك كمنتج وممثل ومخرج، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل أن دنيا انتهت من تصوير 7 حلقات فقط، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وتم وضع خطة لاستكمال تصوير مشاهد بقية نجوم المسلسل لحين تعافيها، ولكن مخرج العمل هشام جمال أصيب أيضا بفيروس كورونا، ولم تتمكن الشركة من إسناد المهمة للمخرج المساعد بعدما تأكدت إيجابية عينته للفيروس.

وحسب مصادر من داخل موقع تصوير مسلسل “عالم موازي” ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية للنجوم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق العمل من بينهم المخرج المساعد ومهندس الديكور وتم احتجازهم جميعا في الحجر المنزلي مع بدء العلاج وفقا للبروتكول المتبع بوزارة الصحة المصرية، وتقرر خضوع بقية نجوم وفريق عمل المسلسل للفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

مسلسل “عالم موازي” إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.