طلال مارديني يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان السوري طلال مارديني عن اشتياقه لوالدته الراحلة وأكد أن الحياة تغيرت بالنسبة له بعد وفاتها. ونشر طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام ” صورة لوالدته وعلّق عليها: ” يوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021 .. بعد هذا التاريخ لم يعد هناك معنى لاي شي .. ماما اشتقتلك كتير”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أعلن طلال عن كتابته لمسلسل قصير بعنوان ” روز ” مكون من 9 حلقات.

كما أعلن عن انتهائه من كتابة عمل جديد هو مسلسل “الآغوات” وأسماه بمشروع العمر مؤكداً أنه ليس عمل بيئة شامية.

وكان طلال قد شارك في الموسم الرمضاني بمسلسل “حين رأت “.