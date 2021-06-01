شيري عادل تعود وتكشف سبب غيابها.. تعافت تماماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتابت حالة من القلق جمهور الفنانة المصرية شيري عادل، بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها في الفترة الأخيرة، وأجرت على إثرها جراحة دقيقة استمرت أكثر من ست ساعات.وبالرغم من عدم كشف تفاصيل الجراحة، أو سبب هذه الأزمة الصحية، فإن هناك جماهير ربطت وقتها بين ما حدث لها، وخبر إعلان طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود، ارتباطه بالفنانة حلا شيحة.

وكان من المفترض، أن تعود الفنانة المصرية، للظهور الفني في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل “فارس بلا جواز” الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى قمر، إلاّ أنّها غابت عنه، ما زاد من حالة قلق الجمهور، وبدأوا يتساءلون عن السر.

وخلال الساعات الماضية، أجرت شيري، لقاء تلفزيونيا، لصالح برنامج “ذا إنسايدر” كشفت خلاله عن أنّها بالفعل كانت ستشارك في “فارس بلا جواز”، لكن أزمتها الصحية منعتها من ذلك.

وعن وضعها الصحي حالياً، أكدت أنها بخير وبصحة جيدة أفضل من الأوقات السابقة وتعافت تماماً، كما أنها تستعد للعودة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن تفاصيل مشاركتها في فيلم “للإيجار” أوضحت أنّها لا تعتبر هذه التجربة بمثابة عودة للسينما بعد غياب أربع سنوات، لأنها ستظهر ضيفة شرف فقط، وذلك بسبب حبها التعاون مع الفنان خالد الصاوي.كما أنّها أُعجبت بالشخصية التي ستقدمها، وشعرت بأنها مؤثرة ضمن أحداث العمل، على الرغم من عدم ظهورها ضيفة شرف كثيراً.