بصورة رومانسية.. شيرين عبدالوهاب تهنئ زوجها حسام حبيب بعيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، صورة رومانسية جمعتها بزوجها المطرب حسام حبيب، هنأته من خلالها بعيد ميلاده، معبرة عن حبها له بكلمات غزل ومدح لاقت إعجاب جمهورها عبر “السوشيال ميديا”.

وقالت عبر صورتها التي نشرتها على حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “‏كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.

وحرص العديد من متابعي شيرين على تهنئتها بعيد ميلاد زوجها، متمنين لهما السعادة والحب.

من ناحية أخرى، كشفت شيرين عن سبب تأخر طرح ألبومها، مؤكدة أنها احترمت فيروس كورونا، الذي أصاب العالم منذ أكثر من عام ونصف العام، وتجلس في منزلها خوفاً من الإصابة بهذا الفيروس.

وأكدت شيرين أنها تجلس حالياً في المنزل، وتهتم بتربية أطفالها، ولديها اهتمامات كثيرة أخرى، مضيفة: “لا أستطيع أن أنسى جائحة (كورونا) التي أثرت فيَّ كثيراً، ورغم ذلك مستمرة في عملي، وانتهيت من تسجيل عدد من الأغاني، وأنتظر طرحها بالطريقة التي تليق بها”.

وكان آخر أعمال شيرين تتر مسلسل “لحم غزال”، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2021.