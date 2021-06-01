شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل يستأنف بروفات "ديوان البقر" على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توقف فترة طويلة، يستأنف المخرج محمد فاضل بروفات العرض المسرحي "ديوان البقر"، تأليف محمد أبو العلا السلامونى، خلال الأيام القليلة المقبلة، فالعرض مفترض تقديمه علي مسرح السلام ضمن خطة المسرح الحديث بعدما كان سيقدم علي مسرح الهناجر من قبل ولكنه تم نقله إنتاجيًا للمسرح الحديث.

مسرحية "ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، الذى استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وهى حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.

مسرحية "ديوان البقر" قدمها من قبل المخرج الكبير والفنان الراحل كرم مطاوع لأول مرة عام 1995 على خشبة مركز الهناجر للفنون، وشارك في بطولتها الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وعايدة فهمى وناهد رشدى والنص يتناول قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية.