محمد دياب عن "غدر الصحاب": "لو عندك صاحب جدع تتسند عليه تبقى محظوظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف المطرب والممثل محمد دياب، عن رأيه في كلمات الأغاني الشعبية والتي تتحدث عن "غدر الصحاب" خلال السنوات الماضية.

وكتب دياب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بقالي سنتين بسأل نفسي ليه أغلب الأغاني الشعبية أصبحت بتتكلم عن غدر الصحاب وقلة الأصل؟ ووصلت لإجابة إن أكيد اللي بيكتب الأغاني دي مكتبهاش من فراغ ولا عشان يجلد ذاته مثلا، وإن فعلا في الزمن ده لو عندك صاحب واحد جدع تتسند عليه في شدتك تبقى محظوظ جدا".

يذكر أن آخر أعمال محمد دياب مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، عمادة زيادة، محمد جمعة، منة فضالي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.