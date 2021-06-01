هادي الباجوري ينشر صورا مع ياسمين رئيس من كواليس "جارة القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر المخرج هادي الباجوري، صورا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، من كواليس تصوير فيلم "جارة القمر" مع زوجته الفنانة ياسمين رئيس.

فيلم "جارة القمر" بطولة النجوم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد مالك، بيومي فؤاد، أحمد بدير، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، محمد جمعة، محمد علاء، وسلوى محمد علي وغيرهم.

الفيلم من إخراج هادي الباجوري، ويتضمن 12 قصة منفصلة متداخلة بهدف واحد، ولكل منها أبطالها، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

قدّمت ياسمين رئيس مؤخرا كليب "حبيبتي" مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، من إخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة مزيكا.