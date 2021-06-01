شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيستا سعد ابنة بيومي فؤاد في مسلسل "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة شاهيستا سعد في بطولة مسلسل "عودة الأب الضال" مع الفنان بيومى فؤاد، حيث تجسد خلال أحداث العمل دور واحدة من بناته، لاسيما أن الأحداث تدور حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 وذلك خلال 60 حلقة.



شاهيستا كامل

يذكر أن مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة، من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

وفى سياق متصل تصور شاهيستا سعد دورها فى مسلسل مسلسل "الحرير المخملى" بطولة الفنان مصطفى فهمى وداليا مصطفى وأحمد وفيف وهالة فاخر واحمد سعيد عبد الغنى ودنيا عبد العزيز، والذى تجسد فيه دور "وفاء" وهى فتاة جامعية من الأرياف وابنة الفنان سامى مغاورى وتمر بالعديد من المواقف خلال الأحداث.



الفنانة الشابة شاهيستا سعد

يذكر أن شاهيستا سعد شاركت في بطولة 3 حكايات في مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه العام الماضى، هى "بنات موسى" مع وفاء عامر وصبرى فواز وكمال أبو رية ومحمد عز وإخراج محمد أسامة و"أمل حياتى" مع حنان مطاوع وبيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح وإخراج أحمد حسن، و"ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش ومحمد على رزق وإخراج أحمد حسن.