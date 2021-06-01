شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صبحى يخرج مسرحية "نصف هو الآخر" على مسرح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الممثل والمخرج شريف صبحي، شقيق النجم الكبير محمد صبحي، للإخراج حيث يستعد لتقديم مسرحية "نصف هو الآخر" عن النص العراقى، "الصرير" للكاتب العراقى يوسف العانى، وسيتم تقديمها علي مسرح الغد، ومتوقع افتتاح العمل المسرحي الجديد خلال شهر يوليو.

الفنان شريف صبحي ممثل ومخرج مسرحى، عرفه الجمهور عندما قدمه محمد صبحى فى مسلسل "يوميات ونيس"، كما قدم بعض الأدوار الصغيرة فى السينما اشهرها دور الممثل فى فيلم "مرجان احمد مرجان" بجوار عادل إمام.

وقدم في المسرح من قبل مسرحيات كثيرة منها: (قريب وغريب، مين ياكل أبوه، العشاق، بغبغان سليط اللسان، دوديتيللو)، أما في السينما فقد شارك في: (أمير البحار، فيلم ثقافي، مرجان احمد مرجان) وفي الدراما التليفزيونية شارك في الكثير من الأعمال منها: (ظل المحارب، عابد كرمان، حرب الجواسيس، أماكن في القلب، من الجاني، في ايد امينة، رجل غني فقير، فارس بلا جواد، بنت من شبرا، زيزينيا، أبو العلا البشري 90، يوميات ونيس، دموع صاحبة الجلالة)