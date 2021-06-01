شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 11 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير هانى شنودة حفلاً موسيقياً يوم 11 شهر يونيو داخل ساقية الصاوى قاعة النهر ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا من المفاجآت، ويشاركه فى الحفل عدد من المطربين الشباب منهم وجدان وأحمد وإسلام.

وقال مؤخرًا الموسيقار هاني شنودة: "إن صناعة النجم تختلف من فترة لأخرى، وأعرف النجم من لمعة العين، وصوته وحفظه للسلم الموسيقى والشغف لأغنية، والنجومية تمثل العقل وليس لبسه وشياكته".

وأكد شنودة، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة " مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المغنى لا بد أن يمتلك صوتًا مميزًا وشخصية، مؤكدا أن الفنان هو كل من يأتى من العدم إلى الوجود.

وأشار هاني شنودة إلى علاقته بعبدالحليم حافظ، والذي كان يخطط لعمل فرقة موسيقية مصرية غربية، لكن المشروع لم يكتمل بسبب رحيل عبد الحليم وقتها فى لندن، وهو أحد العوامل التي دفعت هانى شنودة لتأسيسه لفرقة "المصريين".

وتحدث هاني شنودة قائلا: "كنت أول من أدخل الآلات الحديثة مثل الدرامز والإلكتريك جيتار، وأول من أسست فرقة موسيقية تغنى باللغة العربية (المصرية) على موسيقى مواكبة لتطور الغرب، فعلت ذلك لأننى مؤمن بمقولة الفيلسوف ثيروندايك: (الفرق بين العبقرى والمجنون هو النجاح)، نعم ما قدمته وصفه البعض بالجنون وقتها لأنه كان جديدًا ومختلفًا، وهى مرحلة مهمة في مشواري الفني، أحمد الله كثيرًا أنى وضعت فيها بصمة يتذكرها الناس حتى الآن".