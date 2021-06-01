تعرف على موعد عرض مسلسل "ليه لأ 2" لمنة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف المنتج عبدالله أبو الفتوح، عن موعد عرض مسلسل "ليه لأ 2" للنجمة منة شلبي.

ونشر أبو الفتوح، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بوستر المسلسل، وعلّق: "ابتداءً من الخميس ١٠ يونيو على شاهد VIP إن شاء الله".

وكانت منصة "شاهد" طرحت برومو الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، وتواجه خلاله منة شلبي قضية التبني، وتدور الأحداث حول سيدة قررت تبني طفلا، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع الطفل.

"ليه لأ 2" بطولة: منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبدالرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.