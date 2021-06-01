"الحب كله".. ريهام حجاج تنشر صورا مع زوجها محمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها، عدة صور من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وعلّقت ريهام على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الحب كله".

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم وغيرهم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.