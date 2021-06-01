شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسرحية سمير العصفورى "مورستان" إلى "فى انتظار بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير اسم المسرحية التى سيقدمها المخرج الكبير سمير العصفورى من "مورستان" إلى "فى انتظار بابا"، وتستعد حاليًا فرقة المسرح القومى لتقديمها، وتجرى البروفات علي قدم وساق حيث أعلنت إدارة المسرح عن افتتاحها خلال شهر يوليو القادم.

"في انتظار بابا" وهو الاسم الجديد للمسرحية من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفورى وإخراج سمير العصفورى وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، سماح أنور، سميحة عبد الهادى.



تكريم المخرج سمير العصفوري

المخرج الكبير سمير العصفورى هو أحد أهم مخرجى المسرح المصرى والعربى ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية.