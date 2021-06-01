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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسرحية سمير العصفورى "مورستان" إلى "فى انتظار بابا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغير اسم المسرحية التى سيقدمها المخرج الكبير سمير العصفورى من "مورستان" إلى "فى انتظار بابا"، وتستعد حاليًا فرقة المسرح القومى لتقديمها، وتجرى البروفات علي قدم وساق حيث أعلنت إدارة المسرح عن افتتاحها خلال شهر يوليو القادم.
"في انتظار بابا" وهو الاسم الجديد للمسرحية من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفورى وإخراج سمير العصفورى وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، سماح أنور، سميحة عبد الهادى.
تكريم المخرج سمير العصفوري
المخرج الكبير سمير العصفورى هو أحد أهم مخرجى المسرح المصرى والعربى ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية.
أخرج العديد من المسرحيات منها : الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .
كما أخرج لمسرح القطاع الخاص: نجمة الفاتنة تأليف بهجت قمر لفؤاد المهندس مستوحاة من إيرما لادوس ، جوازة بمليون جنيه لمسرح الريحانى ، أولاد على بمبة لمسرح الريحانى مستوحاة من الأخوة كرامازوف ، انها حقا عائلة محترمة ، العيال كبرت ، لعبة اسمها الفلوس ، الزيارة انتهت ، الدنيا لما تضحك ، كلام فارغ جدا لأحمد رجب ، عروسة تجنن ، حزمني يا .