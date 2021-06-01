حمادة هلال لجمهوره: "وحياة ربنا عندكم بلاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعرب الفنان حمادة هلال، عن سعادته بنجاح مسلسله الأخير "المداح" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، موجها رسالة لطفل رسم على رأسه اسم المسلسل.

ونشر "هلال" صورة الطفل عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "‏أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح.. بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمة دي حتى لو بحب".

أضاف "حمادة": "أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحياة ربنا عندكم بلاش".

"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.