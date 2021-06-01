فن ومشاهير

"أوعدك" تجمع سمية الخشاب وعمر كمال الخميس

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - أوعدك تجمع سمية الخشاب وعمر كمال الخميس

الثلاثاء 1 يونيو 2021

تطرح الفنانة المصرية سمية الخشاب أحدث أغنياتها والتي تحمل طابع المهرجانات الشعبية، الخميس المقبل.

 

وتقدم سمية الخشاب أغنيتها الجديدة على طريقة الديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وتحمل اسم "أوعدك"، وتعد التجربة الأولى لها في عالم المهرجانات.

 

وفي محاولة للترويج للأغنية، طرحت النجمة سمية الخشاب، تيزر "أوعدك" مع عمر كمال، على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسة، وتوزيع إسلام ساسو.

 

وكشفت سمية الخشاب لمواقع محلية عن محتوى الأغنية قائلة إنها كوميدية ودمها خفيف، وتدور حول شاب يحب فتاة وعندما يتقدم لطلب يدها، تفرض عليه شروطا من أجل القبول.

 

وكانت صور الدعاية التي جمعت بين عمر كمال وسمية الخشاب، قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت المتابعين للحديث عن الفارق العمري بينهما مؤكدين أنه 18 عاما، حيث إن سمية الخشاب تبلغ 54 عاما، وعمر كمال 36 عاما.

 

وعلق عمر كمال على هذا الحديث عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا: "السن مجرد رقم".

 

https://www.instagram.com/p/CPgc8xYhxpi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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