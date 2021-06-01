شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم A Quiet Place Part II يحقق 80 مليون دولار بعد 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Quiet Place Part II إيرادات وصلت إلى 79 مليونًا و215 ألف دولار، منذ عرضه بـ دور العرض في 28 مايو الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 58 مليونًا و500 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و20 مليون و 715 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وحقق العمل أيضًا 48 مليونا و385 في العرض الافتتاحى للفيلم بـ 3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II، دة مرات حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وهذه المرة التاريخ الجديد يتحرك لأعلى من التوقيت الذي كان مقرر له.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة اخيرا الي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.