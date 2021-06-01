شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو أميرة سليم: سيد درويش بداية تعارفي على المصريين وسعيدة بتعاوني مع والدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت السوبرانو العالمية أميرة سليم أن تخطف قلوب الجمهور المصري، منذ ظهورها الأول في حفل موكب نقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة، حيث تميزت بأدائها الأوبرالى المختلف في الكثير من الأغانى، كما أنها أدت مؤخرا من خلال فيديو كليب نشرته على قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية "الحلوة دي" للفنان الراحل سيد درويش.



وقالت السوبرانو أميرة سليم، في تصريح لـ"الخليج 365"، أول مرة أقوم بتجربة أغانى سيد درويش، وآخر ما قدمته كان أغنية "الحلوة دى" للراحل سيد درويش، في افتتاح قصر المانسترلى، وكانت من توزيع والدتى عازفة البيانو مارسيل متى، وبمصاحبة عازف البيانو باسكال روزيه.





وأضافت أميرة سليم: "سعيدة بالتعاون مع والدتى في تقديم أغنية للراحل سيد درويش بتوزيع مختلف يغلب عليه الطاب الأوبرالى ويناسب ذوق الجمهور بفئاته العمرية المختلفة، وحاليا أقوم بالتحضير لحفل سيقام بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي، الذى شاركت معه في حفل نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة مؤخرا، واستطاع أن يبهر العالم بأنامله الذهبية".





أميرة سليم تنتمى لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيل، وتخرجت فى كونسرفتوار القاهرة، واستكملت دراستها العليا فى فرنسا، وقدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة على معظم المسارح الفرنسية.

وأدت السوبرانو أميرة سليم الأدوار الرئيسية فى مختلف الأوبرات العالمية، منها (حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل)، كما شاركت في أفلام ديزني من خلال النسخة العربية من فيلم "سندريلا" بدور "درية"، وشاركت في فيلم الغزال "بامبي" بأغنية عنوانها "مهما العمر يطول".