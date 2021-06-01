شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال: سمير غانم كان زى الترمومتر على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدثت الفنانة ميمى جمال، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم في كواليس المسرحيات التي قدماها معا، وقالت خلال استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، للإعلامية لميس الحديدى: "سمير غانم زى الترمومتر على المسرح بيقيس الجمهور من أول أفيه يقوله شافهم ضحكوا أوى يكمل ولو شافهم مش أوى يرمى واحد وراء التانى لحد ما يقعوا من الضحك، واللى بتبقى قدام سمير غانم على المسرح لازم تبقى واعية أوى امتى هيقول افيه جديد وامتى هيقفل المسرحية، وآخر مسرحية قدمناها سوا "دو رى مى فاصوليا" قال، أفيه ضحكنى أوى وقعت من الضحك وزعلت أوى لما اتوفى".

وتابعت: "كل يوم بدعى لدلال تقوم بالسلامة وبكلم رامى رضوان كل يوم اطمئن عليها وبطلب من ربنا بناته ما يشفوش اللى شافته بناتى وقت وفاة والدهم حسن مصطفى، أنا كنت جنبهم ويا رب والدتهم تقوم ليهم بالسلامة".

وقدمت الفنانة ميمى جمال ما يزيد على 490 عملا فنيا بين الدراما والسينما، كان أبرزها في السينما "أقوى من الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين، شيء من الحب، لف ودوران، وفى الدراما "أهلا بالسكان، ساكن قصادى، كيد النسا، الباطنية، عائلة الحاج متولى"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسرحيات منها "مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، الحرامية أهم، أصل وخمسة، القشاش".